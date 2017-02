SEMED realiza avaliação do processo de matriculas nas escolas

A Secretaria Municipal de Educação de Óbidos – Semed reuniu com os diretores de escolas da sede do Município de Óbidos e gestores pedagógicos, nesta sexta-feira, dia 10, com objetivo de avaliar o processo matricula dos alunos nas escolas municipais para o ano letivo de 2017.

Estiveram presentes no encontro os 15 gestores da rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação Ananilva Pereira e a equipe pedagógica da Semed, que discutiram o preenchimento das vagas ofertadas pelas escolas na sede do município de Óbidos. De acordo com informações, mesmo antes de iniciarem as matrículas, filas já se formavam em frente as escolas, onde os pais buscavam matricular seus filhos nas escolas próximas as suas residências, principalmente no turno da manhã.

Segundo a coordenadora de gestão escolar do meio urbano, Adriana Silva, o período de matriculas encerraram na sexta-feira, dia 10, conforme divulgado no calendário escolar. Nesse período foram renovadas as matriculas dos alunos que já pertenciam as unidades escolares e as novas matriculas.

Adriana informou também que as escolas ainda têm vagas disponíveis para crianças de faixa-etárias diversas, em várias unidades escolares, entretanto, muitos pais não conseguiram vagas nas escolas próximos a suas casas devido a demanda dos bairros, principalmente no Bairro do Perpétuo Socorro e São Francisco onde a demanda é muito grande. Os pais tiveram que procurar escolas de outros bairros para matricular seus filhos.

Adriana informou que os pais que não conseguiram matricular seus filhos, devem procurar a Semed, pois ainda há vagas disponíveis na Educação Infantil; Educação de Jovens e Adultos (EJA); e no Ensino Fundamental anos iniciais e finais, para que possam realizar a matricula.

Fotos de Odielei Santos

