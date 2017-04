MPF participa da Ação Cidadania que será realizada esta semana na Calha Norte

O Ministério Público Federal (MPF) vai integrar o grupo de órgãos públicos que esta semana visita povos indígenas da região da Calha Norte do Pará em uma ação social para levar seus serviços até esses povos.

A Ação Cidadania começou nesta terça-feira, 4 de abril, e vai até o próximo domingo. A participação do MPF começa na quinta-feira.

O evento é organizado pela Associação dos Povos Indígenas do Mapuera (Apim), Associação Indígena Katxuyana, Tunayana e Kah'yana (Aikatuk) e pela Associação de Moradores de Comunidades Remanescentes de Quilombo Cachoeira Porteira (Amocreq).

Também organizam a caravana os seguintes órgãos públicos: Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), MPF, Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE/PA), prefeitura de Oriximiná, Fundação Pro Paz, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o cartório de Oriximiná.

O evento tem o apoio da Pastoral Social de Óbidos, da Comissão Pastoral da Terra (CPT) de Oriximiná, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e da Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam).

“Será uma oportunidade para os servidores públicos aprenderem com as comunidades, entenderem o modo de vida deles. Então, será uma ação social recíproca, em que as instituições públicas também serão muito beneficiadas”, explica a procuradora da República Fabiana Schneider, que participará do mutirão.

