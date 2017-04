Semab presta conta dos gastos com a reforma da Feira do Produtor Rural de Óbidos

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento, através de seu secretário, Celso Rodrigues, reuniu com os feirantes da Feira Livre do Produtor Rural de Óbidos, nesta quinta-feira, dia 6, e fez a prestação de contas referente a obra de reparos realizados na Feira Livre para melhorar o ambiente onde é comercializado os produtos dos agricultores obidenses.

A prestação de conta aconteceu no auditório da Casa da Cultura, onde reuniu os feirantes que receberam as informações sobre a aplicação dos recursos arrecadados para a realização dos serviços, que ao todo, segundo o Secretário, foram gastos 31 mil reais nas obras de melhoramento dos boxes, pintura, passarelas, telhados, etc, custeados pelos feirantes em parceria com a iniciativa privada e a Secretaria de Agricultura.

“Quando queremos nos unir para executar um projeto e trabalhamos em forma de parceria, conseguimos. Só de arrecadação de vocês (feirantes) foi R$ 11.160,00. Isso demonstra realmente o interesse que vocês em melhorar o ambiente onde vocês trabalham. Vocês foram fundamentais para essa reforma”, comentou Celso.

Celso informou que que todas as notas fiscais que compões a prestação de conta estão a disposição dos feirantes para que possam fazer a verificação.

Fotos de Odirlei Santos

