Garantia Serviços é premiada em 6º lugar no Prazer em Trabalhar

Com a sexta colocação entre as 15 empresas com as melhores práticas de recursos humanos no Estado, a Garantia Serviços, comemorou o resultado na Pesquisa Prazer em Trabalhar 2017, uma realização do Caderno Negócios do Diário do Pará em parceria com a Gestor Consultoria.

A premiação, que já é tradicional, chegou à décima edição e ocorreu na última quarta-feira (5), durante cerimônia na Estação das Docas. O Boulevard das Artes ficou lotado com as torcidas formadas por colaboradores, gestores e empresários.

Participando da pesquisa pelo terceiro ano seguido, a Garantia Serviços – que tem cerca de 300 funcionários – vem investindo cada vez mais na gestão de pessoas, resultado que foi reconhecido pelo Prêmio Prazer em Trabalhar, acredita o diretor geral da empresa, Eládio Canto. “Estamos aqui graças ao trabalho de valorização do nosso profissional. É uma satisfação receber esse reconhecimento, que também serve de estímulo para fazermos cada vez mais e melhor no que diz respeito à gestão de pessoas”, disse.

Eládio frisou também que o prêmio tem grande significado para a empresa, por coroar um trabalho que é feito constantemente na gestão de RH. “Desde que iniciamos nossas operações, entendemos que o maior bem, o maior patrimônio que temos são os nossos colaboradores. A empresa é um CNPJ, mas quem faz a empresa são pessoas. Nós, enquanto prestadores de serviço no segmento de recuperação de crédito, também lidamos com pessoas, que são os nossos clientes”, afirmou.

A valorização do profissional da Garantia passa também pelo processo de modernização da empresa, que vem investindo em novas tecnologias para atender melhor os clientes. Ao mesmo tempo, os funcionários recebem cursos de qualificação. “Os colaboradores da Garantia Serviços têm na empresa uma extensão da sua casa. Também montamos uma capela no local de trabalho, porque acreditamos muito nos preceitos cristãos. Isso ajuda a harmonizar o ambiente”, acredita Eládio Canto. Os funcionários também dispõem de espaço reservado para descanso, biblioteca e instalações confortáveis.

Outro diferencial, segundo o diretor, são as oportunidades oferecidas aos jovens que têm como porta entrada os estágios e Programa Menor Aprendiz dando a eles chance de uma vaga no mercado de trabalho, que cada vez mais exige experiência. “Eles crescem na empresa”, atestou, afirmando que o trabalho faz parte do engajamento social do grupo. “Não damos apenas emprego; queremos qualificar as pessoas e deixá-las cada vez mais preparadas para que elas se tornem cidadãs”.

HARMONIA

Desde 30 de março de 2001, a Garantia se consolida no mercado financeiro, como especialista em recuperação de créditos, atuando como parceira, dentre outras instituições, com um dos maiores bancos do país, o Banco do Brasil. Em sua missão, existe algo que merece destaque e que justifica os frutos hoje colhidos: a valorização dos colaboradores. Hoje os profissionais fazem da empresa uma das referências em atendimento ao cliente, prestando serviços de altíssima qualidade, reunindo eficiência e rapidez na recuperação de ativos. Essa preocupação com o bem-estar dos profissionais levou a empresa a desenvolver programas voltados à prática de exercícios físicos, como ginástica laboral, bem como palestras voltadas à saúde. Tudo para que os colaboradores estejam cada vez mais satisfeitos e contem com um ambiente de trabalho agradável, harmônico e produtivo. A Garantia também está alinhada com os mais recentes conceitos de sustentabilidade, buscando a consciência interna sobre o consumo de recursos naturais e outros suprimentos. Desde 2006, a empresa implantou também o programa Garantia do Bem, que envolve todos os funcionários com ações internas e externas voltadas para arrecadação de alimentos e material escolar, que são destinados a diversas entidades carentes. Ao longo do tempo, a empresa não apenas melhorou a infraestrutura, como também investiu em um dos principais quesitos de diferencial no atual mercado: o capital humano. As pessoas representam o seu principal ativo. Acreditando nisso, a empresa investe em congressos, treinamentos, fóruns, parcerias com faculdades e institutos especializados em Coach, PNL e outros cursos de desenvolvimento. Seus gestores já participaram em São Paulo do maior congresso de gestão de pessoas do Brasil. Além disso, foram feitos diversos treinamentos in company, ministrados por consultores de renome nacional. A visão de ser referência no mercado nacional de recuperação de créditos impulsionou a Garantia a conquistar destaque e ser reconhecida pelos serviços de qualidade que os colaboradores oferecem todos os dias.

FONTE: Diário do Pará/Negócios

