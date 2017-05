A “Importância da Leitura” foi o tema da I Culminância da Escola Valente do Couto

Foi realizado na tarde desta sexta-feira, dia 06, a I Culminância da Escola Valente do Couto, cujo tema foi: “A Importância da Leitura através dos gêneros textuais”, que teve como objetivo desenvolver no aluno o papel de produtor, leitor e avaliador do próprio texto, levando-o a uma atitude crítica.

Durante o evento os alunos puderam trabalhar com as características de gêneros textuais, assim como interpretaram e encenaram histórias lidas durante este primeiro bimestre.

Os alunos apresentaram várias atividades como: Cantiga de roda: Rosa juvenil; Música: O Trem e A Água. Houve também Brincadeira de Roda, Ciranda Cirandinha; Teatro, com a apresentação da peça “Uma amiga diferente”; Folclore, Lendas, entre outras atividades.

Registramos algumas imagens que mostram os alunos em atividade.

Fotos de Vander N Andrade

