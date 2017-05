A Escola Felipe Patroni  realizou a I Culminância de 2017

Com o tema: “O papel da escola na participação e protagonismo dos adolescentes no enfrentamento da violência Sexual”, a Escola Felipe Patroni, em Óbidos, realizou a sua I Culminância de 2017, nesta quarta-feira, dia 17 de maio, data que antecede o dia de mobilização contra a violência sexual da criança e do adolescente, 18 de maio.

O evento teve como objetivo desenvolver ações que promovam o diálogo permanente sobre os fundamento e possibilidades das práticas do papel da escola na participação e protagonismo dos adolescentes no enfrentamento da violência sexual.

Durante a programação várias atividades foram desenvolvidas pelos alunos, como a citação de poemas; Rodada de diálogos com vários assuntos abordados sobre o tema; apresentações de pelas teatrais com: “Gravidez precoce”, “O poder de uma inocência”, “A família destruidores”, entre outras atividades como música, apresentação de grupo de dança Rip-Rop, paródias e muito mais.

Além dos alunos da Escola Felipe Patroni, alunos da Escola José Veríssimo participaram do evento que lotou o auditório da Escola, como podem ver nas imagens.

Fotos de Vander N Andrade



