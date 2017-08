ÓBIDOS: Comemoração do dia do Estudante na Escola José Veríssimo

Em comemoração ao dia dos estudantes, 11 de agosto, a Escola José Veríssimo desenvolveu uma vasta programação duramente todo o dia. Pela manhã foram realizados jogos entre os alunos e a tarde uma Gincana estudantil, sendo que as atividades da gincana foram: soletrando, jogo do conhecimento, qual é a música, show de calouro, etc, sempre no seguinte critério, alunos da manhã X alunos da tarde. Foi um dia divertido que relembrou a importância dos alunos para a nossa sociedade.

O Dia do Estudante

O dia do estudante (chamado também de dia do aluno ou ainda dia do discípulo) é comemorado, no Brasil, no dia 11 de agosto. A data foi sugerida em 1927, em homenagem aos cem anos de fundação dos dois primeiros cursos de ciências jurídicas do país, em 11 de agosto de 1827, por D. Pedro I.

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS....



