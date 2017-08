Acadêmicos da UFOPA – Campus Óbidos apresentaram peças teatrais

Acadêmicos do curso de Pedagogia 2015, da Universidade Federal do Oeste do Pará – Campus Óbidos, apresentaram nesta terça-feira, dia 28, duas peças teatrais como parte do I Seminário da disciplina de Docência, ministrado pela Professora Marilene Castro Barros.

A primeira peça apresentada foi “Joãozinho da Maré: o ensino tradicional cerceando o pensamento criativo da Criança".

Esta encenação foi baseada na crônica, “Joãozinho da Maré”, de Rodolpho Caniato, professor, doutor em Física pela Universidade Estadual Paulista (1973) e profissional da área de formação de professores de ciências.

Segundo o autor, Joãozinho quando frequenta a escola, ia apenas com um incentivo: comer a merenda que lhe era oferecida lá; ao ser apresentado esse ponto de motivação do garoto em frequentar a escola, o autor nos convida a uma reflexão: será que esse garoto só tem esse atrativo para frequentar a escola? Que tipo de escola é essa? Quem trabalha nessa escola? Quais são as metodologias usadas pelo professor, para criar nas crianças prazer em frequentar constantemente a escola? E assim por diante.

A segunda peça foi "Espelho no espelho", baseada no conto de Michel Ende,

Esta encenação foi baseada no conto de Michel Ende, que é filho de um dos mais importantes pintores surrealistas alemães, perseguido por Hitler, Michael Ende nasceu na pequena localidade de Garmisch, na Bavária, a 12 de novembro de 1929.

Michel Ende foi um dos mais criativos e originais escritores alemães da nova geração, transformou-se numa espécie de “guru” para muitos jovens inconformados e auto-marginalizados da sociedade contemporânea. Mochila nas costas, cabelos punk, roupas variadas e coloridas, centenas de jovens admiradores diariamente detêm-se em frente a sua casa, uma hospitaleira vila cheia de pinheiros e oliveiras, em Ganzano, perto de Roma. Ali vive esse velho tranquilo, de barbas brancas e olhos azuis de criança, em meio a seus livros, objetos bizarros e quadros surrealistas, sem entender exatamente o motivo de tanta admiração e curiosidade.

