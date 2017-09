A Escola Guilherme de Barros realizou o I Festival Folclórico

A escola da rede municipal de Óbidos, Guilherme Lopes de Barros, promoveu na noite de quinta-feira, 31 de agosto, em sua quadra interna, o seu Primeiro Festival Folclórico, o qual iniciou as 20:00h com apresentações de danças, lendas, mitos, entre outras atrações.

O evento contou com a participação da Escola Manoel Valente do Couto, onde seus alunos apresentaram a Lenda do Guaraná; os alunos da Escola José Tostes apresentaram a Lenda da Ribite, e os alunos da escola Guilherme Lopes de Barros apresentaram a Lenda do Curupira, do Uirapuru, Vitoria Regia, entre outras.

Foi um dia de muita diversão para os alunos, professores, pais de alunos e a comunidade em geral que foi prestigiar o evento que recebeu um bom público.

O Folclore

O folclore é um conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração para geração. Muitos nascem da pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil.

As lendas são estórias contadas por pessoas e transmitidas oralmente através dos tempos. Misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia. As lendas procuraram dar explicação a acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais.

Os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico. Como os povos da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza, através de explicações científicas, criavam mitos com este objetivo: dar sentido as coisas do mundo. Os mitos também serviam como uma forma de passar conhecimentos e alertar as pessoas sobre perigos ou defeitos e qualidades do ser humano. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se misturam com fatos da realidade para dar sentido a vida e ao mundo.

www.obidos.net.br

Fots de Vander N Andrade

