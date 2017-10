Escola Inglês de Souza realiza programação no Dia das Crianças

A Escola Inglês de Souza realizou nesta quinta-feira, dia 12, uma programação em homenagem do dia das crianças, denominada “Festa da Fantasia”. A comunidade escolar foi convidada a prestigiar a programação vestidos com fantasias, assim como os professores da escola também estavam caracterizados de algum personagem para receber as crianças.

O Dj Dinho fantasiado de Capitão América (prof. De Educação Física da Escola) animou a festa com músicas infantis e escolhidas pelas que crianças que montaram o repertório durante semana.

“Com a colaboração dos professores, dos funcionários, pais e amigos conseguimos ofertar um lanche e disponibilizar brinquedos para a diversão de todos”, comentou uma das organizadoras do evento.

A animação ficou por conta da professora Gracenilda e dos professores da Escola que dançaram e fizeram a criançada se divertir pra valer durante todo o evento, que ainda teve brinquedos a disposição da criançada.

Fotos de Odirlei Santos

