Escolas Frei Edmundo, José Veríssimo e Dom Floriano festejam o Dia das Crianças em Óbidos

O Dia das Crianças, 12 de outubro, é comemorado em todo mundo. Em Óbidos não foi diferente, várias escolas festejaram esse dia e registramos os festejos nas Escolas Frei Edmundo, José Veríssimo e Dom Floriano, onde a direção e professores dessas escolas prepararam uma programação especial para a comemorar o dia das crianças com seus alunos.

Escola Frei Edmundo Bonckosch



Na Escola Frei Edmundo Bonckosch, localizada no Bairro São Francisco, o evento aconteceu pela manhã do dia 11 de outubro, onde a garotada se divertiu pra valer com apresentação de peças teatrais organizada pelos professores e muitas brincadeiras voltadas para o desenvolvimento lúdico das crianças.

Escola José Veríssimo



No dia 11 pela parte da tarde, registramos a festa na Escola José Veríssimo, localizada no centro da cidade, cuja programação na escola foi bastante diversificada: com jogos, peças teatrais e as criaças puderam se divertir nos brinquedos pula-pula e outros. Durante o evento foi servido um delicioso lanche aos presentes e finalizou com uma balada para as crianças ao som do DJ Moraes.

Escola Dom Floriano



Na escola Dom Floriano a festa aconteceu nesta sexta-feira, dia 13, com muitas brincadeiras, jogos, apresentações, palhaços, tudo para divertir a criançada que marcou presença e se divertiu pra valer.

Segundo o Professor Nivaldo, a escola foi divida em espaços temáticos para cinema, jogos, karaokê, teatro, onde as turmas foram divididas, sendo que no final houve um churrasco oferecido para todos os presentes.

O empresário Miguel Imbeloni esteve presente no evento, o qual doou um boi para realização do churrasco oferecido às crianças e comentou: “É muito bom gente poder colaborar com a escola e se cada empresário fizesse um pouco a nossa educação seria bem melhor”, comentou Miguel.

