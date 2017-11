Escola Inglês de Souza desenvolve projeto sobre o Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra, que acontece no dia 20 de novembro, é um momento de se fazer uma reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano e o impacto que tiveram na evolução da cultura brasileira. Sociologia, política, religião e gastronomia entre outras áreas, foram profundamente influenciadas pelas culturas negra e africanas no Brasil.

Nesse dia, várias escolas obidenses realizaram eventos alusivos ao Dia da Consciência Negra, como forma de reconhecimento desse povo que colonizou o Brasil e muito de sua cultura está arraigada no povo brasileiro. Nesse sentido, a Escola Inglês de Souza, preparou uma programação, onde a comunidade escolar desenvolveu uma série de atividades como: exposições, apresentações de danças, músicas, teatro, capoeira, entre outras atividades.

A Secretária de Educação, Professora Ananilva, comentou sobre o evento: “O dia da Consciência Negra é o dia que somos chamados a pensar sobre nossas atitudes, a refletir o que é racismo, sobre os preconceitos, mas que não fique somente no 20 de novembro, que agente possa estender isso ao longo do ano, combatendo toda e qualquer forma de discriminação que possa ocorrer dentro das nossas escolas”.

A diretora da Escola Inglês de Souza, Ilza Carla, falou da importância do evento: “É muito gratificante estamos aprsentando esse projeto, pois nós possibilitamos a essa geração discutir esse tema que é muito importante, haja vista que nós temos uma divida histórica com o povo negro. Temos o dever de sensibilizar as nossas crianças a cerca de que o racismo é um crime, que todos nós somos iguais, que o Bullyng também é um crime. No desenvolver do projeto percebemos o quanto é importante o papel da escola na formação dessa nova geração, pra que a gente tenha dias melhores combatendo o preconceito”.

Todas as turmas da escola, da educação infatil ao 5º ano, foram envolvidas no projeto, que envolveu toda a comunidade escolar.

www.obidos.net.br → Fotos de Odirlei Santos

