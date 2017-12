Escola José Veríssimo realiza projeto sobre preservação ambiental

A importância da preservação dos ambientes em locais como: Serra da Escama, Lago Pauxis, Igarapé Curuçambá, Sucuriju, Arapucu, Curumu, entre outros, no Município de Óbidos é primordial para garantir a qualidade de vida das pessoas que moram e que visitam esses lugares, como também há a necessidade de conscientização e sensibilização da comunidade escolar, referentes aos problemas ambientais de um modo geral e nesse sentido, garantir que esses ambientes continuem sendo preservados.

Nesse contexto, a escola José Veríssimo apresentou na manhã desta segunda-feira, dia 11, o projeto de Preservação Ambiental, onde os alunos, orientados por seus professores, apresentaram seus trabalhos a comunidade, sobre o tema.

Durante o evento houve as seguintes apresentações: Dança do Pré I, professora Isabel; Peça Teatral Lamento da Natureza; Dança Serra da Escama, Alunos do 1º, 2º e 5º ano; poema “Ecológico" encenado por alunos do 1º, 2º e 5º ano, Dança "Semente" com alunos do Pré II Professora Ana Carla, dança tempo de ser feliz 3º ano B professora Aparecida, entre outras atividades.

