Escola Duque de Caxias realiza evento alusivo ao Dia da Consciência Negra

A Escola Duque de Caxias realizou na sexta-feira, dia 08 de dezembro, um evento denominado: "Sentindo a Diferença", alusivo ao dia da consciência negra. Alunos e professores participaram das atividades desenvolvidas e puderam mostrar seus trabalho para a comunidade em geral, que foi prestigiar o evento.

Alunos da Escola José Veríssimo também visitaram o evento, os quais puderam assistir apresentações teatrais, musicais, desfiles, exposição, entre outras atividades desenvolvidas no projeto. Sobre o projeto, a Professora Paula Savino, diretora da escola, comentou: “É importante realizamos um evento como este, pois conscientiza e mostra que devemos sempre ter o respeito por todas as pessoas, sem racismo”.

O Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra no Brasil é comemorado, sempre em 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares um escravo que foi líder do Quilombo dos Palmares e simbolizou a luta do negro contra a escravidão que sofriam os brasileiros de raça negra. Zumbi morreu enquanto defendia a sua comunidade e lutava pelos direitos do seu povo.

No dia da Consciência Negra o objetivo é fazer uma reflexão sobre o relevo da cultura e do povo africano e o impacto que tiveram na evolução da cultura brasileira. Sociologia, política, religião e gastronomia entre várias outras áreas, foram profundamente influenciadas pelas culturas negra e africanas. É dia de comemorar e mostrar profundo apreço e respeito pela cultura afro-brasileira.

