Em Óbidos, Escola Inglês de Souza realiza I Feira da Literatura

A Literatura tem significados e objetivos técnicos, sendo capaz de promover aprendizagem. Seus leitores conseguem desenvolver suas capacidades de escrita, já que são abordados por mensagens e indagações de diferentes conteúdos que a criação literária lhes oferece. Conseguem desenvolver suas competências de leitura, desde que sejam evidenciados elementos tais quais a enredo, tempo, espaço, personagens, peculiaridades de cada criação literária, contextualização em relação ao estilo de época e individual, bem como elementos relacionados à própria criação literária, a saber, imagens, peculiaridades de oralidade e ritmo de narrativa. Não menos, conseguem desenvolver a capacidade da oralidade, já que eles passam a lidar com vivências de terceiros (Silva, 2003).

Nesse contexto, a Escola Inglês de Souza realizou nesta quarta-feira, 23, a I Feira de Leitura, com o Tema "Literatura o Alimento do Imaginário Infantil", e durante a programação aconteceram inúmeras apresentações dos alunos de todas as Séries, mostrando a importância da Literatura para promover a aprendizagem dos educandos.

O Professor Carlos Vieira, professor de História, proferiu uma palestra para os alunos, o qual falou da importância da Literatura na vida dos estudantes.

A I Feira de Leitura foi uma realização dos Professores, Gestão e Conselho Escolar e Coordenação Pedagógica da Escola Inglês de Souza.

