Alunos da Escola Dr. Raymundo Chaves participam de aula na Fortaleza Gurjão

Em 1908 foi construída a Fortaleza Gurjão em um dos cabeços da Serra da Escama, a cerca de 81m acima dos níveis médios das águas, à margem esquerda do Rio Amazonas. Bate diretamente, num setor de 27m do canal, ponto mais estreito do referido rio e a enseada formada pelo flanco esquerdo da serra e a cidade de Óbidos.

Esta fortificação, consiste numa bateria mascarada, à céu aberto, com 4 canhões “Armstrong”, retirados do navio escola “Benjamim Constant”, montados em reparos, e, era guarnecida por um destacamento da Fortaleza de Óbidos.

Abandonada há muitos anos, restam apensas os canhões, os quais foram visitados por 38 alunos do 9ºAno, das turmas A e B da Escola Dr Raymundo Chaves. Essa visita faz parte do projeto que tem uma parceria do Professor Carlos Vieira, o qual ministra a disciplina História de Óbidos, com a Professora Paula Andréia, professora da disciplina História Geral.

Segundo o professor Carlos Vieira, o objetivo é levar o aluno a reconhecer a importância do patrimônio histórico obidense, fazendo uma relação com a história geral. As aulas são ministradas in loco, e em seguida é feito uma discussão, onde eles manifestarão seu olhar crítico levando-os a emitir opiniões do que pode ser feito para sua possível recuperação e conservação.

“A opinião dos alunos e professores serão transformadas em documentos que serão entregues ao poder Legislativo, no ato de uma tribuna livre, ao Poder Executivo e ao Ministério Público. Temos o apoio da professora Elizete e seu esposo Iata Araújo, biólogos e do Professor de Educação Física, Silvio. Além da direção e coordenação técnica”, informou o Prof. Carlos Vieira.

Clique aqui para conhecer a história da Fortaleza Gurjão

As fotos seguintes foram feitas durante a visita dos alunos na Fortaleza Gurjão cedidas pelo Prof. Carlos Vieira.

www.obidos.net.br

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/2267-alunos-da-escola-dr-raymundo-chaves-participam-de-aula-na-fortaleza-gurjao#sigProIde9895e0c1c View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.