Escola Prof. Manuel Valente do Couto comemora 37 anos

Fundada em 16 de março de 1985, a Escola Prof. Manuel Valente do Couto completou nesta quarta-feira, dia 16, 37 anos de fundação. A escola foi inaugurada na gestão do prefeito municipal Haroldo Heráclito Tavares da Silva, que à época, tinha como secretária educação Prof. Marília Souza dos Santos.

A escola Valente do Couto teve como primeiro diretor o Prof. Onestaldo do Carmo Bentes, atualmente tem como diretora a Profa. Alegria Hamoy. Conta com 47 servidores e 394 alunos, principalmente crianças oriundas do Bairro de Santa Terezinha e demais bairros vizinhos.

“Ao longo dos anos passaram por aqui muitos profissionais da educação e alunos que deixaram Saudades. Nosso educandário prima por uma educação de qualidade e Compromisso com a sociedade”, comentou a mestra de cerimônia.

Para comemorar a data, a Diretoria, corpo técnico, docentes e discentes, prepararam uma programação especial, sendo que a escola recebeu bençãos do pároco Edison, da comunidade São Martinho de Lima.

Em seguida, a Diretora fez um breve histórico da escola, mostrando como era o prédio e como está atualmente. Recebeu o Prof. Onestaldo, o primeiro diretor da escola; a Profa. Rozeny, uma das primeiras professoras do educandário.

Houve também apresentação de trabalhos dos alunos das várias séries, relacionados a escola Valente do Couto, com painéis de poesias, maquete, frases relacionadas a escola, entre outras atividades.

Assim, nesses 37 anos a Escola Prof. Valente do Couto vem “Oferecendo um ensino de qualidade pautado no compromisso com o trabalho que desenvolve assegurado o respeito, a interação, a solidariedade e a participação, promovendo a formação de um cidadão crítico, reflexivo, sujeito do processo educativo, consciente e transformador da sociedade em que vive”, como preconiza a missão da Escola.

