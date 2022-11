Escolas obidenses realizaram eventos alusivos ao Dia da Consciência Negra

As Escolas São Francisco, José Veríssimo e Felipe Patroni , em Óbidos, realizaram nesta sexta-feira, dia 25, eventos alusivos ao Dia da Consciência Negra, onde os alunos das escolas participaram das apresentações, exposições, desfiles, entres outras atividades.

Um bom público foi prestigiar o evento, onde os professores trabalharam as questões da conscientização na escola com seus alunos, proporcionando debates, momentos de reflexão a valorização da cultura africana, compreendendo sua importância para o diálogo e convivência harmônica a diversidade.

Na escola São Francisco foi realiado o 1º Festival Cultural Afro Brasileiro na quadra da escola, quando houve apresentações de danças, desfiles, trabalhos e venda de comidas típicas.

A_Escola_José_Veríssimo a culminância desenvolveu atividades relacionadas ao Dia da Consciência Negra cujo o tema foi: Respeitar é preciso. Nesse dia os alunos apresentaram danças relacionadas ao tema, entre outras atividades desenvolvidas pelos alunos.

Na_Escola_Felipe_Patroni os alunos prepararam várias atividades de culminância, orientados pelos professores, com exposição de trabalhos abordando vários temas e também para homenagear o Dia da Consciência Negra.

Dia_da_Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro em todo o país. A data homenageia Zumbi, um pernambucano que nasceu livre, mas foi escravizado aos seis anos de idade.

Mais tarde ele voltaria para sua terra natal e seria líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi morreu em 20 de novembro de 1695.

O objetivo do Dia da Consciência Negra é fazer uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana no Brasil. Também serve para analisarmos o impacto que tiveram no desenvolvimento da identidade cultural brasileira.

A música, a política, a religião e a gastronomia entre várias outras áreas foram profundamente influenciadas pela cultura negra. Este é um dia de comemorar e valorizar a cultura afro-brasileira.

