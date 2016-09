PROERD realiza integração com a Escola José Veríssimo

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência – PROERD realizou atividade nesta segunda-feira, dia 12, na Escola José Veríssimo, em uma reunião organizada pela escola, o Sargento Antônio Rossi Pires Segundes, que é coordenador e instrutor do programa, o qual fez a apresentação do material e das metodologias que serão utilizadas.

Segundo informações, o PROEED terá a duração de três meses e atenderá os alunos do quinto ano, com uma aula semanal dentro da própria escola.

Segundo a gestora da escola prof. Wilza Cárlea Baraúna da Aquino, o programa estará somando de forma positiva na vida dos alunos, uma vez que os capacitará a ficar longe das drogas e da violência optando assim por uma vida mais saudável.

PROERD

O PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência é o Programa Educacional desenvolvido no seio da escola, com a parceria ESCOLA + POLÍCIA MILITAR + FAMÍLIA, onde professores, alunos, policiais e pais interagem, pedagogicamente, no processo ensino-aprendizagem, buscando, em trabalho extracurricular, a formatação de uma rede protetiva, que viabilize a potencialização de grupos sociais sadios, buscando a perspectiva de um amanhã digno de ser vivido.

O PROERD recepciona, necessariamente, a parceria da Secretaria de Estado da Segurança Pública, da Secretaria de Estado da Educação, Secretarias Municipais de Educação, e demais instituições e órgãos, públicos e privados, que tenham por objetivo o bem-estar social, projetando seus esforços, estrategicamente na prevenção da criminalidade, concorrendo para a diminuição dos índices de violência e criminalidade, especialmente, para a diminuição do uso abusivo de drogas, que vem se caracterizando como o flagelo do terceiro milênio.

