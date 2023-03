IFPA – Campus Óbidos recepciona novos alunos para o ano letivo de 2023

O IFPA – Campus Óbidos foi criado na terceira fase da expansão da Rede Federal de Educação Profissional, em 16 de agosto de 2011, atendendo ao conjunto dos critérios definidos pelo Governo Federal. O Campus Óbidos do IFPA surge da necessidade de ofertar Educação Profissional Técnica e Tecnológica, pública, gratuita e de qualidade, que contemplem a área de atuação da Rede Federal de Educação Profissional Técnica e Tecnológica, nos diversos níveis e modalidades de ensino.

Prédio do IFPA - Campus Óbidos

O início das atividades iniciou em 2012, com duas turmas, como Unidade Avançada de Óbidos – Campus Santarém, com dois Cursos Técnicos Subsequentes: o Curso Técnico em Geologia e o Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.

O IFPA - Campus Óbidos oferta educação em cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC, passando pelos Cursos Técnicos de Nível Médio e de Formação Superior com cursos de Tecnologias e/ou Licenciaturas.

Passado esses 11 anos de funcionamento, nesta segunda feira, dia 13 de março de 2023, 160 novos alunos dos cursos técnicos e 38 do curso superior do IFPA – Campus Óbidos, se apresentaram para o ano letivo 2023, os quais foram recepcionados pela Direção, professores, técnicos e alunos do Campus Óbidos.

Recepção dos alunos do IFPA - Campus Óbidos

Atualmente o IFPA – Campus Óbidos está funcionando com 198 alunos, distribuídos nos seguintes cursos: Graduação em tecnologia de análise e desenvolvimento de sistemas (38 alunos), e quatros cursos técnico integrado ao ensino médio: Agroecologia (40 alunos), informática (40 alunos), florestas (40 alunos) e meio ambiente (40 alunos).

Para ingressar em algum curso técnico do IFPA – Campus Óbidos, tem que participar do Processo Seletivo, que geralmente é realizado no final de ano.

www.obidos.net.br - Fotos IFPA – Campus Óbidos