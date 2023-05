Projeto "Pedalandinho" percorre as ruas da cidade de Óbidos

"Faça Bonito, Defenda-me!"

Na quarta-feira, (17), foi realizado o Projeto "Pedalandinho", que percorreu pelas ruas do município de Óbidos, reunindo pais e alunos do educandário, com a participação do Centro Educacional Bom Pastor, transmitindo a mensagem de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Em parceria com a Escola Municipal Inglês de Souza, a Associação Beneficente Emaús, através da Cáritas Diocesana de Óbidos, colaboram com a organização do Projeto, desde o primeiro contato até a realização, assim como, o auxílio da distribuição de água, na concentração, durante todo percurso, até a chegada, e toda animação durante o trajeto.

A Campanha “Faça Bonito, Defenda-Me”, tem como parceiros, Diocese de Óbidos, Associação Beneficente Emaús, Cáritas Diocesana de Óbidos, Ministério Público do Pará, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Óbidos, Pastoral da Criança, Escoteiro Pauxis.

Convidamos para hoje, 18 de maio, dia "D" da Campanha Faça Bonito, Defenda-me, que será realizado uma caminhada, com saída às 17h da Praça de São Francisco, percorrendo as ruas do município de Óbidos, até a Praça J.A de Aquino (Praça da Orla).

FOTOS....



FONTE: Diocese de Óbidos