ÓBIDOS: Centro Educacional Bom Pastou recebeu programa Saúde na Escola

Temos a alegria de compartilhar com vocês mais uma atividade realizada com sucesso no Centro Educacional Born Pastor.

O Centro Educacional Bom Pastou, em Óbidos, recebeu esta semana o Programa Saúde na Escola PSE, uma parceria com a Secretaria de Saúde do município, que proporcionou às crianças uma série de atividades voltadas para o cuidado da saúde.

Uma das principais ações realizadas pela parceria foi a atualização da carteira de vacinação das crianças. Além disso, tive o acompanhamento do peso das crianças, visando monitorar seu desenvolvimento e bem-estar.

Entre as ações realizadas, foram proferidas palestras educativas, abordando temas sobre alimentação saudável para as crianças, o aprendizado do sentar corretamente e os cuidados essenciais com a saúde bucal.

Todas essas atividades foram conduzidas por uma equipe de profissionais da Secretaria de Saúde do município. “Gostaríamos de expressar nossa gratidão à fisioterapeuta Jullya Figueiredo, à odontóloga Jackellyne Almeida, à enfermeira Allana Vitória e à nutricionista Tayla Figueiredo pelo empenho e cuidado com as nossas crianças”,

“Agradecemos também a todos os envolvidos, incluindo os pais, responsáveis e membros da comunidade, por se juntarem a nós nessa iniciativa tão importante, visando a saúde e o bem-estar das nossas crianças”, finalizou a coordenação do Bom Pastor.

www.obidos.net.br - Fonte:Centro Educacional Bom Pastor