Vasco e Paraense lideram o Campeonato Obidense após 4ª Rodada

Neste final de semana, nos dias 28 e 29 de junho de 2025, o Estádio Aryzão, templo do futebol obidense, foi palco de quatro jogos eletrizantes da 4ª rodada do Campeonato Obidense 2025, consolidando o Vasco e Paraense na liderança da competição.

Sábado, 28 de junho

No primeiro jogo do sábado, o Vasco, em excelente fase, enfrentou o Juventus e conquistou uma vitória apertada por 2 x 1, demonstrando força e consistência em campo. Já no segundo confronto, um clássico obidense entre Paraense e Vila Nova agitou a torcida às 18h. O Vila Nova abriu vantagem com um placar de 2 x 0, mas o Paraense, com garra e determinação, buscou o empate no finalzinho da partida, terminando em 2 x 2. Os resultados que reforçaram a liderança do Vasco e Paraense na competição, ambos com 8 pontos.

Domingo, 29 de junho

No domingo, o primeiro duelo foi entre JAC e Campinense. A partida foi marcada pela grande atuação do JAC que conseguiu impor uma goleada por 4 x 1, garantindo pontos importantes na tabela. Já às 18h, São Francisco e Mariano protagonizaram um confronto bem disputado, entretanto a partida terminou empatada em 1 x 1.

O Campeonato Obidense

O Campeonato Obidense 2025 segue emocionante, com jogos que mostram a paixão e o talento do futebol local. O Vasco com vitória e o Paraense com o empate heroico no clássico, mantém a liderança no certame, os dois times prometendo ainda mais emoções nas próximas rodadas.

O Estádio Aryzão continua sendo o coração pulsante do futebol obidense, reunindo torcedores e celebrando a rivalidade sadia entre as equipes. Fique ligado para mais novidades e resultados do Campeonato Obidense 2025!

CLASSIFICAÇÃO:

