São Francisco empata com o Mariano e garante vaga na final do Campeonato Obidense 2025

Óbidos (PA) – O Estádio Ary Ferreira, o “Aryzão”, foi palco da segunda partida da semifinal do Campeonato Obidense de Futebol 2025, realizada neste sábado (16), entre São Francisco e Mariano. O confronto terminou empatado em 1 a 1, resultado que assegurou ao São Francisco a classificação para a grande final da competição.

Tendo vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o São Francisco entrou em campo com a vantagem, enquanto o Mariano precisava da vitória para avançar. Ciente disso, a equipe do Mariano começou pressionando desde os minutos iniciais, impondo forte ritmo ofensivo e exigindo bastante da defesa franciscana. O Mariano chegou a balançar as redes, mas o gol acabou sendo anulado pela arbitragem.

No segundo tempo, o cenário permaneceu semelhante: o Mariano manteve o domínio das ações ofensivas, enquanto o São Francisco se defendia com solidez e tentava explorar os contra-ataques. A insistência do Mariano foi recompensada aos 42 minutos, quando Anderson Luiz abriu o placar e reacendeu a esperança de classificação.

Precisando de mais um gol, o Mariano se lançou ao ataque, mas acabou surpreendido nos acréscimos. Em rápido contra-ataque, o São Francisco marcou o gol de empate com Zico, aos 50 minutos, decretando o placar final: São Francisco 1 x 1 Mariano.

Com o resultado agregado de 2 a 1 nos dois jogos, o São Francisco garantiu a vaga para a final do Campeonato Obidense 2025. Agora, a equipe aguarda o vencedor do confronto entre Paraense e Vila Nova, que se enfrentam neste domingo (17), às 17h, para conhecer seu adversário na grande decisão.

