Professor e escritor obidense Délio Reis de Aquino participa do evento “Puxirum Vem Borboletar” em Belém

Na manhã desta quarta-feira, dia 08, a Escola Pinto Marques, em Belém do Pará, foi palco de um encontro marcado pela arte e pela sensibilidade poética: o evento “Puxirum Vem Borboletar”, que reuniu a comunidade escolar em torno da literatura e da poesia amazônica. Entre os destaques da programação esteve a participação especial do professor, pesquisador e escritor obidense Délio Reis de Aquino, que encantou o público com suas declamações no recital “Borboletar”.

Durante o evento, Délio Aquino apresentou várias de suas composições poéticas, extraídas de obras que celebram a natureza, a coletividade e a cultura amazônica. Uma das poesias declamadas foi “Nova Ideia”, que integra o livro Puxirum da Terra: natureza da matéria e matéria do espírito. O poema convida à união e à celebração da vida, inspirando os ouvintes a se conectarem com a essência da natureza e com o sentimento de pertencimento à Amazônia.

Relampeou / Nova ideia pra cantar / Pra tocar com os amigos / Os seres todos unidos / E o povo pra festejar...

O projeto “Borboletar”, desenvolvido na Escola Pinto Marques, foi idealizado a partir do conceito de “Fotopoema”, anteriormente publicado na revista eletrônica Mar de Lá. A proposta une imagem e palavra em uma experiência estética que desperta a sensibilidade e o olhar poético nos alunos, promovendo a valorização da arte literária e da produção cultural amazônica.

Fotopoema que inspirou o Projeto Borboletar

Em um momento em que o mundo volta seus olhos para as Amazônias, o trabalho de Délio Aquino ganha especial relevância. Seu livro Puxirum da Terra reflete a identidade amazônica e exalta a beleza e a diversidade da região, integrando natureza, espiritualidade e cultura em uma mesma linguagem poética.

O evento “Puxirum Vem Borboletar” reafirma o papel da escola como espaço de criação, partilha e valorização da arte. A presença de Délio Aquino, com sua poesia inspiradora e sua trajetória literária reconhecida, proporcionou aos estudantes e professores uma vivência única, fortalecendo o vínculo entre educação, cultura e identidade amazônica.

POESIA: Nova Ideia, de Délio Aquino

Relampeou

Nova ideia pra cantar

Pra tocar com os amigos

Os seres todos unidos

E o povo pra festejar

Veio chegando

Por dentro da harmonia

Um canto de poesia

Um verbo de recriar

Ei! Ei!

Venha logo pra cá

Juntos vamos celebrar

No ventre da natureza

Com toda delicadeza

E a certeza de amar

Vejo crianças

Na veia da liberdade

A proatividade

A dialógica ação

Junto daquilo

Que permanece lindo

Tendo o que é bem vindo

Pra vida continuar.