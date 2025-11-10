III Feira do Conhecimento do MH destaca tecnologia, sustentabilidade e mudanças climáticas na Amazônia

ÓBIDOS (PA) – A Escola Estadual de Ensino Médio Professor Maurício Hamoy realiza nesta quinta-feira, 14 de novembro, a III Feira do Conhecimento do MH, com o tema “Tecnologia, Sustentabilidade e Mudanças Climáticas na Amazônia”. O evento acontece na quadra da escola, localizada na Travessa Saladino de Brito, bairro São Francisco, nos turnos da manhã (8h), tarde (14h) e noite (19h).

A feira tem como principal objetivo promover o aprendizado por meio da pesquisa científica e do uso de tecnologias, estimulando nos estudantes a autonomia, a curiosidade e o pensamento investigativo. A proposta também busca integrar os diferentes componentes curriculares, relacionando o conhecimento científico com o meio ambiente e a sustentabilidade.

Durante o evento, serão apresentadas atividades práticas, experimentos e exposições temáticas sobre assuntos como meio ambiente, biodiversidade, energia, recursos naturais e agricultura, abordando de forma interdisciplinar os desafios e soluções para um futuro sustentável na Amazônia.

A programação da manhã inclui a abertura oficial feita pela direção da escola, apresentação do projeto pela professora Lúcia Sardinha, apresentações musicais, poesia, exposições de gêneros textuais e artísticas, além de práticas laboratoriais e atividades nas áreas de Biologia, Química e História.

No período da tarde, a feira segue com novas apresentações e exposições, incluindo arte reciclável, arte concreta e abstrata, fotografias, além de práticas laboratoriais e estudos de campo realizados pelos alunos. Já à noite, o encerramento contará com palestras e debates sobre tecnologia, globalização e trabalho, sob a coordenação da professora Carminha.

Com o envolvimento de diversos professores e turmas, a III Feira do Conhecimento do MH reafirma o compromisso da Escola Maurício Hamoy com uma educação inovadora e consciente, que valoriza o conhecimento científico aliado à preservação ambiental e à responsabilidade social.

