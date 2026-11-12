HISTÓRIA DE ÓBIDOS 11: Antigo Quartel guarda a memória militar e cultural de Óbidos

Por João Canto

A história de Óbidos, no oeste do Pará, está diretamente relacionada à sua posição estratégica às margens do rio Amazonas, em um dos trechos mais estreitos e profundos do grande rio. Essa característica geográfica conferiu importância militar ao município, contribuindo para a instalação de estruturas destinadas à defesa da região amazônica.

Entre essas construções está o antigo Quartel de Óbidos, localizado na Praça do Bom Jesus, em terreno situado abaixo da Fortaleza de Óbidos. Inaugurado em 1909, o edifício constitui um importante testemunho da presença militar no município e integra o patrimônio histórico e arquitetônico da cidade.

Quartel de Óbidos década de 60.

De acordo com registros históricos, o projeto foi elaborado pela Comissão da Vila Militar, sediada no Rio de Janeiro, então capital federal. A construção foi realizada em terreno próprio, com recursos do Governo Federal. Entretanto, não há informações conhecidas sobre a localização da planta original nem sobre o valor investido na obra.

Um prédio projetado para fins militares

O quartel foi destinado inicialmente ao aquartelamento do antigo 4º Batalhão de Artilharia de Posição, sendo posteriormente ocupado pelo 4º Grupo de Artilharia de Costa.

O projeto original previa três corpos de edifícios separados entre si. Contudo, apenas o corpo frontal foi construído, formando uma edificação de três pavimentos, planejada para atender às necessidades administrativas, operacionais e de alojamento dos militares.

No pavimento térreo, com piso ladrilhado, funcionava a Intendência do Batalhão. O primeiro pavimento abrigava provisoriamente o xadrez, os alojamentos dos praças, o Estado-Maior, a farmácia, a escola regimental e o Corpo da Guarda, entre outras dependências.

Quartel de Óbidos, hoje Casa da Cultura.

No segundo pavimento estavam instalados o gabinete do comandante, a secretaria e a Casa das Ordens, setores ligados à administração e ao comando da unidade militar.

O conjunto também contava com um pavilhão destinado ao refeitório dos praças e outro, menor, reservado às instalações sanitárias e aos serviços de higiene.

Essa distribuição demonstra que o edifício foi concebido para concentrar diferentes atividades militares em uma mesma estrutura.

A trajetória militar ao longo do século XX

A história do quartel continuou ao longo de boa parte do século XX. Após a Revolução de 1924, a unidade teria sido transformada na 8ª Bateria Independente de Artilharia de Costa. Depois da Segunda Guerra Mundial, sua estrutura foi reduzida a uma Companhia de Infantaria. Posteriormente, o espaço passou a abrigar o Tiro de Guerra 7-275, que permaneceu em atividade até 1967.

Essas mudanças refletem diferentes fases da organização militar em Óbidos e reforçam a importância histórica do prédio para a compreensão da presença do Exército Brasileiro na Amazônia.

A localização estratégica da cidade, próxima ao estreitamento do rio Amazonas, contribuiu para sua relevância no contexto da defesa territorial e do controle da navegação fluvial.

Do quartel à Casa da Cultura

Com o passar dos anos, o prédio deixou de exercer sua função militar e passou por um processo de restauração, sendo adaptado para abrigar a Casa da Cultura de Óbidos, denominada Palácio José Veríssimo.

A mudança representou uma nova etapa na trajetória do imóvel. O espaço, antes destinado às atividades do Exército, passou a integrar a vida cultural obidense, contribuindo para a preservação da memória e da identidade local.

Mais do que uma construção antiga, o Palácio José Veríssimo representa parte da história de Óbidos. Sua transformação em espaço cultural demonstra a importância da preservação e da reutilização de edifícios históricos, permitindo que continuem servindo à sociedade.

O antigo quartel permanece como testemunho de diferentes períodos da história do município. Sua conservação contribui para transmitir às novas gerações o conhecimento sobre as instituições, as transformações urbanas e os acontecimentos que marcaram a cidade.

Óbidos guarda, em suas ruas e construções, capítulos importantes da história da Amazônia. O antigo quartel é um desses patrimônios, cuja trajetória, da função militar à atividade cultural, mantém viva a memória e fortalece a identidade do povo obidense.

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Originalmente publicado em 2021 - Editado