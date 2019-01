A integração da Calha Norte do Pará

César Calderaro*.

A Calha Norte do Pará está ao norte do rio Amazonas, entre os estados do Amazonas e do Amapá. Destacam-se, nessa região, as cidades Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Almeirim e muitas outras, todas ribeirinhas. Continuam isoladas e de costas para as suas riquezas. Praticamente, além do rio, nenhum outro meio as integra ao centro produtivo do Brasil ou do Pará. E tem grande parte de sua população abaixo da linha da miséria.

É uma região linda, extensa e rica em terras férteis agricultáveis, em riquezas minerais, com imenso potencial hidroelétrico, muita água potável e enorme biodiversidade. E tem um porto profundo em Óbidos, no centro da Região Amazônica. Tudo praticamente inexplorado.

Chegou o momento dos brasileiros, sobretudo os desta região, romperem os impedimentos aos seus desenvolvimentos, integrando-a ao centro produtivo do Brasil e do Pará. E, de buscarem as suas próprias riquezas que estão logo ao norte, nos seus próprios municípios.

São três as direções estratégicas para as terras ao norte do Brasil:

A primeira direção começa no centro do Brasil, pela rodovia Cuiabá-Porto Velho, segue pela hidrovia do Rio Madeira, se rearticula em Manaus, segue pelo estado de Roraima, passa por Boa Vista, chegando, por essa rodovia, a Caracas, na Venezuela. Tem duas derivações, em Porto Velho, para oeste, uma na direção do Peru e a outra na, da Bolívia.

A segunda direção parte do centro do Brasil, pela rodovia Brasília-Belém, que embasou o desenvolvimento do sudeste do Pará, chega a Belém, se rearticula em Macapá, no estado do Amapá, atinge Clevelândia, na margem sul do rio Oiapoque, para, por uma ponte, que está pronta, adentrar na Guiana Francesa, até Caiena.

A terceira direção estratégica começa no sul do Brasil pela rodovia BR 163, que passa por Cuiabá, se desenvolve para o norte, chegando até Santarém, onde parou, na foz do rio Tapajós, na margem sul do Rio Amazonas, no estado do Pará.

Aí se inicia o nosso projeto:

A (1) expansão dessa RODOVIA BR163, até a fronteira com o Suriname; (2) a PONTE de Óbidos sobre o Rio Amazonas; (3) o Porto de Óbidos, para o Intermodal rodo-hidroviário amazônico; e (4) a Hidroelétrica de Oriximiná, no Trombetas, para fornecer energia para a Amazônia.

Objetivos do Projeto:

A (1) expansão da RODOVIA BR-163, em seu caminho natural, para o norte, transpondo, pela (2) PONTE de Óbidos, o Rio Amazonas, até a fronteira com o Suriname.

- Permitir que cidadãos das cidades de Oriximiná, Óbidos, Curuá, Alenquer, Monte Alegre e todas as outras da Calha Norte, acessem a malha rodoviária nacional, eliminando os seus isolamentos, integrando-as ao centro produtivo do Brasil e viabilizando que suas riquezas se movimentem “porta à porta”, em toda a Nação.

- Possibilitar-lhes o acesso às suas próprias terras ricas, no planalto, ao norte em seus municípios.

- Caso a rodovia BR163 venha a se estender até Paramaribo, integra-las ao sistema rodoviário do litoral marítimo próximo ao Caribe, que liga as capitais Georgetown, Paramaribo e Caiena.

O (3) PORTO de Óbidos-PA, onde a rodovia BR 163 cruzará o Rio Amazonas, cria um Intermodal RODO-HIDROVIÁRIO, por meio de uma alça viária, logo após a Ponte de Óbidos sobre Amazonas. Está num trecho desse rio que tem profundidade até 100 m, largura de 1.500 m e não necessita de dragagem. Hoje, é um pequeno porto com calado até 10 m, na seca do rio, compatível com o calado da hidrovia até a saída, pela Barra Norte da foz do rio Amazonas, para o Atlântico.

Porto de Óbidos - Pará

- Criar uma alternativa competitiva pare o escoamento das safras de soja, milho, carne e outras riquezas produzidas no Planalto Central do Brasil,

- Integrar a rodovia BR 163 de Norte ao Sul do Brasil, com a hidrovia amazônica do Oeste ao Leste do Brasil.

- Aumentar a relevância das cidades de Santarém, Óbidos e Oriximiná, pelas suas privilegiadas posições geopolíticas, como centros de desenvolvimento de toda a Amazônia.

(4) A Hidroelétrica de Oriximiná, no Trombeta, para fornecer energia para toda a Amazônia.

- Aproveitar o potencial hidroelétrico do Rio Trombetas, para acabar com os apagões em Manaus, Boa Vista e Macapá; fornecer energia elétrica para todas as cidades da calha norte; e garantir a energia para todo o desenvolvimento sustentado da região.

Chegou o momento dos brasileiros, sobretudo os desta região, juntos, apossarem-se das nossas próprias riquezas.

Mobilizem-se os engenheiros, as empresas e os operários, com experiência e tecnologias, para a realização deste projeto, de forma que permitam fortes benefícios às comunidades da região e com o mínimo desgaste ao meio ambiente.

Então, revisem-se os que manipulam para que estas nossas riquezas sejam impedidas de serem aproveitadas para a nossa educação, saúde e segurança.

Este é um projeto, um velho sonho de muitos cidadãos brasileiros, desde a formação da nossa querida Nação.

César Calderaro – Engenheiro

05/01/2019

(Atualização do artigo de 30/08/2013)

