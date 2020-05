Ex Secretário Semma Óbidos, Vinícius Lopes, é absolvido em processo Madeira Limpa

Em agosto de 2015 a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram a Operação Madeira Limpa, voltada ao combate de crimes contra o meio ambiente e à corrupção. Na ocasião, o então Secretário de Meio Ambiente de Óbidos, Vinícius Picanço Lopes, fora detido acusado de receber um veículo para a Secretaria de Meio Ambiente do Município em troca de favores para empresas madeireiras.

Mais de quatro anos se passaram até que a Justiça Federal emitisse nos autos do Processo 0004134-14.2015.4.01.3902 - 2ª VARA – SANTARÉM, a sentença que acabou por absolver, ainda em primeira instância, o ex-secretário. No decurso da instrução processual restou demonstrado não ter havido qualquer conduta criminosa, muito menos atos de corrupção praticados pelo então titular da SEMMA Óbidos.

Aos dias atuais, Vinícius Lopes - que é servidor de carreira do Governo Federal - Chefia a Divisão de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura no Amazonas.

Sob a gestão de Vinícius, a SEMMA Óbidos entrou no cenário regional com projetos de educação ambiental e com ações de combate à exploração ilegal de recursos naturais no Município. Também sob o comando do então Secretário, Óbidos foi o primeiro município de todo o Oeste Paraense a possuir indicadores de excelência em gestão ambiental, o que rendeu à cidade o título de Município Verde.

Segundo Vinícius, o Ministério Público Federal, responsável por oferecer a denúncia à Justiça contra o ex-Secretário, optou por não recorrer da absolvição do ex secretário. O juiz federal que proferiu a sentença determinou ainda que o veículo apreendido à época da Operação fosse devolvido à Prefeitura Municipal de Óbidos.

“Feliz com o desfecho do processo. Apesar do trauma, sempre estive com a consciência tranquila e jamais deixei de acreditar na Justiça. Naquele momento, a Polícia Federal e o MPF, que foram grandes parceiros da SEMMA Óbidos durante nossa gestão, entenderam que aquela medida era necessária. Não me cabe julgar, ninguém está acima da Lei. Minha conduta como servidor público, em qualquer dos cargos ou órgãos por onde passei, jamais esteve pautada na obtenção de vantagens por troca de favores. Meu patrimônio, meus registros funcionais e as pessoas que trabalharam comigo são testemunhas disso”, comentou Vinícius.

Com informações baseado no processo citado.

(Foto Agência Pará)

