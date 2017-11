Trabalho para resgatar o Rebocador que naufragou próximo a Óbidos está em andamento

Após três meses do naufrágio do rebocador CXX da empresa Bertolini Transportes, próximo a cidade de Óbidos, no oeste do Pará, o navio que fará o içamento da embarcação e resgate dos noves tripulantes desaparecidos já está no local do acidente e já está trabalhando no processo de salvatagem.

O navio e os equipamentos utilizados na operação são da empresa holandesa Smit, contratada para executar o plano de resgate. Eles chegaram ao Brasil no dia 6 de novembro e em Óbidos no início do mês de novembro.

No domingo, dia 19, registramos algumas imagens que mostram o local e o navio que fará operação de resgaste do Rebocador CXX, que já está em andamento. Segundo informações, imagem captada por sonda mostrou que a embarcação está com o fundo para cima e cerca de 80% cobertos por terra.

Segundo informações da Capitania Fluvial de Santarém (G1), que está com equipe no local acompanhando os trabalhos, o rebocador está enterrado em uma posição diagonal, somente com a proa e o fundo para fora. Já foi utilizada uma tentativa de desenterrar o rebocador para que se tivesse uma imagem mais precisa, e devido à grande quantidade de sedimentos que cobre o rebocador, aumenta o risco de despedaçar a embarcação. Os trabalhos estão concentrados em cavar o fundo do rio ao redor do rebocador utilizando a própria cábrea, para depois resgatá-lo.

O acidente

Um comboio formado por um rebocador e nove balsas da empresa Bertolini afundou no rio Amazonas, próximo ao município de Óbidos, região oeste do Pará, depois de bater com um navio da Mercosul que seguia para Manaus, carregado de carga em container.

No rebocador havia 11 pessoas, sendo 9 tripulantes e dois passageiros. Dois tripulantes conseguiram pular da embarcação antes que ela fosse para o fundo e foram socorridas por um pequeno barco que passava pelo local.

