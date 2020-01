Pré Carnapauxis 2020: Bloco Pai da Pinga foi pura diversão

Nesta segunda-feira, dia 13, o Bloco Pai da Pinga, comandada por Arthur & Cia, tendo em sua banda nada menos que o saxofonista Rosildo, que comanda a folia todas as segundas pelas ruas de Óbidos, arrastou milhares de pessoas pelas ruas de Óbidos, que se divertiram pra valer e com muita maisena, nem a chuva torrencial que caiu durante o arrastão, afastou os brincantes.

O Bloco Pai da Pinga, sai sempre do Bar do Cachorrão em frente a Praça de Santa Terezinha e tem como símbolo um Boi de Pano, que abre o Bloco, acompanhado por seus “personagens” que se concentram desde cedo no Bar do Cachorrão. Assim acontecerão todas as segundas, até os dias oficiais do Carnapauxis 2020.

Lembrando que o Carnapauxis, este ano de 2020, acontecerá no período de 19 a 25 de fevereiro com o desfile de 7 bloco. Estamos esperando por você, pra brincar o melhor carnaval de Rua da Amazônia.

