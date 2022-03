MUDANÇA DE HÁBITO, texto de Otávio Figueira sobre o comércio de Óbidos

O título do texto em comento, por si só explicativo, refere-se ao filme comédia/crime de 1992, tendo como protagonista a atriz Whoopi Goldberg, com expressivo sucesso de público e bilheteria.

Em tempos passados o comércio da nossa cidade era bastante movimentado, permeado pela pujança de nossa economia local em que a pecuária, juta, castanha, cumaru, andiroba, copaiba, exportação de madeira (à época permitida), entre outros, fomentavam com êxito o mercado do município.

O interessante, porém, é que os ambientes negociais(casas do ramo), por garantia e segurança, utilizavam de um maiúsculo balcão, que delimitava o espaço do freguês/comerciante.

Às vezes tal posicionamento dificultava o melhor atendimento, pois dependendo do poder aquisitivo do comprador da hora, à sua lista de produtos, até então sendo aviada, era interrompida para suporte ao cliente diferenciado.

Por um lado, recordo-me do comércio de Jayme Belicha, Isaac Hamoy, Fortunato Chocron, Hélio Mousinho, Júlio Coelho (Canto Redondo), Júlio Mousinho (Casa Primavera), Guilherme Sarrazin (Casa Chama), José Gravata (Mercadinho Kaka), Guilherme Barros (Armazém Campeão), Antônio Pinto e Mário Torres (Mercado Municipal), Vivi Carvalho, Yúdice & Giordano, Ferrari, Omar Conceição, Priantes, Chicão, entre vários, porém todos com balcão "separatista".

Por outro lado, ainda há casas comerciais com o mesmo arranjo de outrora. Mas, hoje, na sua grande maioria já utilizam a moderna concepção de layout para facilitar a vida do consumidor.

Neste contexto, entretanto, os supermercados foram mais céleres na readaptação do design até porque a tecnologia os favoreceu sobremaneira.

A meu ver, não poderia deixar de registrar, que no segmento de cama, mesa, banho e fazenda(corte), a "Casa Aliança" dos saudosos sócios Carlos Silva, Antônio Silva e Luiz Guimarães, nos anos 70, creio que pelo olhar futurista da Anete, promoveram uma reforma na loja mudando radicalmente não só a posição do balcão de recepção como também os mostruários em vidro para que o comprador tivesse acesso até o fundo do empório.

Enfim, a modernidade vai se imponto paulatinamente no mercado o que exige, extraordinariamente, dos empresários melhor preparação de seus colaboradores no quesito atendimento, acolhimento e postura, pois a concorrência está acirrada e a mudança de hábito pode ser o "algo mais" no volume de vendas e na conquista de novos clientes.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/artigos/4823-mudanca-de-habito-texto-de-otavio-figueira-sobre-o-comercio-de-obidos#sigProId9b6bfc0035 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Texto e fotos de Otávio Figueira