Os Barquinhos do Círio de Sant´Ana

Por João Canto.

A história do Círio Fluvial não é recente, pois, segundo relato histórico, o Primeiro Círio Fluvial de Óbidos foi realizado em 1935, quando a imagem de Senhora Sant’Ana era levada no segundo domingo de julho, à residência do casal Seixas Marinho, em barco enfeitado com flores de taxizeiro, onde os moradores da costa fronteira, reverenciavam a Santa e depositavam suas expostulas (suplicas, rogos) e ofertas o dia todo; ao cair da tarde, retornou a procissão fluvial à cidade. O povo que esperava no cais soltava centenas de barquinhos com velas acesas que flutuavam nas águas iluminando o Rio Amazonas.

Barquinhos soltos no remanso em frente a Cidade de Óbidos, tradição durante o Círio Fluvial

A tradição quase que centenária continua, e todo ano, milhares de barquinhos construídos por devotos de Sant´Ana são soltos no remanso do Rio Amazonas, em frente a cidade de Óbidos. Com as velas acesas, protegidas por papel celofane coloridos, os barquinhos dão voltas em círculo, acompanhando a correnteza, iluminando e colorindo a chegada do Círio de Sant´Ana, proporcionando um visual extremamente bonito.

Centenas de barquinhos são feitos durante o Cirio de Sant´Ana

As bases das barquinhas são construídas com aninga, que é uma planta herbácea macrófita aquática da família das aráceas, que flutua sob as águas e é biodegradável. A aninga é uma a planta que forma as ilhas aluviais dos rios amazônicos, as quais são denominadas de aningal.

Barquinho é feito com aninga, papel selofane e vela.

A foto seguinte mostra os barquinhos todo iluminado, em um final de tarde magnífico, do dia 10 de julho de 2022, quando aconteceu o Círio de Sant´Ana, mantendo tradição do povo obidense.

Fotografia feita durante o Círio de Sant´Ana de 2022, em um final de tarde magnífico.

www.obidos.net.br - Texto e fotos de João Canto