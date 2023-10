Trapiche de Óbidos: Uma janela para a história da Amazônia

Por João Canto.

O Trapiche de Óbidos, também conhecido como Porto de Óbidos ou Porto da CDP, tem uma história rica e fascinante que se entrelaça com o desenvolvimento da região amazônica. Localizado à margem esquerda do Rio Amazonas, no município de Óbidos, no Estado do Pará, esse porto desempenhou um papel vital na economia local e na conexão dessa parte do Brasil com outros estados amazônicos.

Raízes Históricas

A história do Trapiche de Óbidos, segundo informações da Companhia Docas do Pará (CDP), remonta ao início da década de 1970, quando um projeto foi aprovado para o estabelecimento das instalações portuárias. Foi em abril de 1972 que o projeto recebeu aprovação oficial do Conselho Nacional de Portos e Vias Navegáveis. As instalações portuárias foram posteriormente entregues à administração da Companhia Docas do Pará (CDP) em 10 de agosto de 1976, através da antiga Empresa de Portos do Brasil S/A - PORTOBRÁS, vinculada ao Ministério dos Transportes. Isso marcou o início de uma jornada que moldaria o destino do porto e sua importância na região.

Parte central do Trapiche de Óbidos (2021)

Localização Estratégica

O Porto de Óbidos, situado em um ponto estratégico do Rio Amazonas, é uma passagem obrigatória para todas as embarcações que navegam pelo rio. Sua localização estratégica na parte mais estreita e profunda do Amazonas o torna naturalmente abrigado, oferecendo segurança e facilidade de acesso. A posição geográfica da cidade de Óbidos o torna um ponto de parada crucial, localizado a aproximadamente 118 km a montante da cidade de Santarém e a 1.100 km de Belém por via fluvial.

Infraestrutura Portuária

Originalmente, as instalações do Porto de Óbidos abrangiam uma área territorial de 2.579,74 m². O porto era equipado com uma variedade de recursos, incluindo pátios pavimentados e iluminados que podiam ser utilizados para movimentação de cargas gerais. Possui duas instalações para atracação de barcos e navios, cada uma composta por uma plataforma de atracação e uma rampa lateral escalonada. Essas estruturas foram projetadas para acomodar embarcações fluviais de pequeno porte, tanto para cargas como para passageiros.

Trapiche de Óbidos contruido em ferro, com plataformas em alvenaria. Foto 2023.

Conforme informações do projeto original (CDP), a plataforma principal, em forma de "U," oferece três berços de atracação, numerados 101, 102 e 103, projetados para receber embarcações com capacidade de até 7.000 TPB (Toneladas de Porte Bruto). Isso permite a realização de operações com carga geral e passageiros de forma eficiente. Além disso, um flutuante auxiliar foi construído para auxiliar nas operações, especialmente devido às variações de nível do rio.

Para atender às necessidades de armazenagem, foi construído um armazém com fechamento lateral em alvenaria e estrutura de concreto, bem como um pátio pavimentado que oferece espaço para armazenagem.

Contribuição para a Economia Local

O Porto de Óbidos desempenhou um papel significativo no desenvolvimento econômico da região. Sua principal vocação era a operação com carga geral e passageiros, e contribuiu muito para o escoamento de produtos que abastecem o comércio local. Em um tempo não muito distante, a economia da região era beneficiada com o transporte de produtos como a fibra de juta, a castanha do Pará e o pescado.

Novos Rumos para o Trapiche de Óbidos

Embora o Porto de Óbidos estar desativado, em dezembro de 2021, houve um novo capítulo em sua história. O prefeito de Óbidos e diretores da Companhia das Docas do Pará assinaram um contrato de cessão de uso não onerosa, transferindo a gestão do porto para o município. O contrato tem uma vigência de 10 anos, a partir de janeiro de 2022, quando ocorreu a entrega oficial.

Este ato, abriu um novo caminho para o renascimento do Trapiche de Óbidos. Antes de ser reaberto ao público, segundo a gestão municipal, o porto passará por um processo de recuperação. Esta iniciativa promete revigorar o porto e restaurar sua vitalidade, permitindo que continue a desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento econômico da região.

O Trapiche de Óbidos é uma parte essencial da história da Amazônia brasileira e especialmente de Óbidos. Sua localização estratégica nas margens do Rio Amazonas, sua infraestrutura portuária e seu passado rico e vibrante fazem dele um ativo inestimável para a região. O Trapiche de Óbidos, aos 47 anos, se for reformado e ficar operacional, poderá voltar a ser um elo vital na cadeia de abastecimento regional e uma parte inestimável da história da região Amazônia e de Óbidos.

Fonte de Pesquisa: Companhia Docas do Pará (CDP).