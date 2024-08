Dia Internacional dos Povos Indígenas: A Luta pela Preservação das Culturas Ancestrais na Amazônia

“Momento mais marcante de 2021. Tawy Zoé trazendo o pai Wahu Zoé para a primeira vacina contra a covid-19. Tawy carregou o pai, por 6 horas dentro de uma floresta com morros, igarapés e obstáculos até a nossa base. Feito a vacina, colocou o pai nas costas novamente e andou por mais 6 horas até sua aldeia”, Descrição da foto por Erik Jennings.

No dia 09 de agosto, celebra-se o Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma data estabelecida pela ONU para destacar e valorizar as culturas e os direitos dos povos indígenas em todo o mundo. No Brasil, essa comemoração é especialmente significativa, dado o vasto patrimônio cultural dos mais de 200 povos indígenas que habitam o país, muitos deles na Amazônia, incluindo os povos Tiryó e Zo'é, que vivem no município de Óbidos e Alenquer, Oriximiná e Almeirim, no Pará.

Em 1500, a população indígena no Brasil era estimada em cerca de 3 milhões de pessoas, distribuídas em mil povos diferentes. Atualmente, restam aproximadamente 850 mil indígenas, divididos em mais de 200 etnias, que continuam a lutar pela preservação de suas culturas e territórios. As tribos Tiryó e Zo'é, por exemplo, têm desempenhado um papel vital na manutenção das tradições e dos saberes ancestrais na região do extremo norte do Brasil

O Povo Tiriyó habita o extremo norte do Brasil, especificamente em uma área localizada ao norte do Pará e noroeste do Amapá, nos municípios de Oriximiná, Almeirim, Óbidos e Alenquer. Eles habitam a região próxima à fronteira com o Suriname e a Guiana Francesa. Os Tiryós são conhecidos por sua rica cultura e tradição, preservando conhecimentos ancestrais sobre a floresta amazônica, a fauna e a flora locais. A comunidade vive de forma tradicional, praticando a caça, a pesca, a agricultura de subsistência e o artesanato, mantendo uma conexão profunda com a natureza ao seu redor.

Os povos indígenas Zo'é são uma comunidade nativa que vive no estado do Pará, na região Norte do Brasil. Eles estão localizados nos municípios de Óbidos e Alenquer, em uma área remota e de difícil acesso, nas profundezas da Floresta Amazônica. Os Zo'é mantêm uma cultura tradicional e vivem em relativa autonomia, com pouca interferência externa, preservando seus costumes, idioma e modo de vida. O contato com o mundo exterior é restrito e controlado, visando proteger a saúde e a integridade cultural da comunidade.

Essas comunidades enfrentam uma série de desafios, como a exploração ilegal de terras, o desmatamento desenfreado e a falta de políticas públicas eficazes. A luta dos povos indígenas no Brasil, que ganhou força nas últimas décadas, resultou na aprovação da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, em 2007. Este documento assegura o direito à autodeterminação, à preservação cultural e à proteção contra a assimilação forçada.

Neste Dia Internacional dos Povos Indígenas, é fundamental refletir sobre a importância de proteger essas culturas ancestrais. Apoiar a luta dos povos indígenas, como os Tiryós e Zo'é, é garantir a continuidade de uma herança cultural inestimável que contribui para a riqueza e diversidade da Amazônia, Brasil.

