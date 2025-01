Por Otávio Figueira.

Final dos anos 50 chega a Óbidos, procedente de Belém/Pa, para trabalhar no Banco do Brasil, o sr. Juracy Telles de Menezes, apreciador(como se diz na city) do esporte, principalmente o voleibol.

Boa praça (linguajar obidense), de bom papo e especialista em quaisquer assuntos. Particularmente, quando nos encontramos em Óbidos, é uma pessoa com quem sinto o prazer em dialogar, trocar ideias e ouvi-lo bastante, explorando, evidentemente, seus conhecimentos.

Casado com Maria Tereza Pantoja de Menezes, união essa que perdura até os dias de hoje. Residem atualmente em São Paulo.

À época Juracy, por meio de leitura, pesquisa, já detinha sapiência suficiente acerca da evolução tecnológica sobretudo na área da construção civil.

Eis que no início dos anos 60, mostrou ser um visionário e com ousadia e determinação edificou na atual Av. Dom Floriano, sua residência implementando assim um novo "conceito de concepção arquitetônica", priorizando profissionais habilitados para tal(sem puxadinho ou gambiarra). Não recordo, porém, se foi o Dr. Engenheiro Douglas Conhen que autenticou o projeto.

Portanto, a meu ver, essa obra residencial foi, à época, o "divisor de águas" na construção civil em Óbidos, deixando patente a visão de futuro de seu proprietário com a modernidade.