BLOCO XUPA OSSO: Histórico

O BLOCO XUPA OSSO é uma continuação do antigo BLOCO BARREIRÃO que saia todos aos domingos do mês de janeiro e fevereiro Praça Barão do Rio Branco conhecida com Praça de Sant’Ana especificamente da residência do Sr. Emanuel Kelly Santos de Aquino (Pauca).

A idéia de organização um “Bloco de Carnaval de Rua “, surgiu da Senhora Silvia Doriam Alves Ferreira e integrantes do Barreirão como; Ronaldo Pantoja, Ary Ferreira, Jorge Ary, Teodosio Farias, Idilamar Aquino, Marlise Costa Lopes, Carlinhos Pantoja, Regina Figueira, Maria Gomes Canto, Marilda Lopes, Charles Bentes, Edilsa Tavares, Urubu, Pitican, Andréa Carvalho, Janidson Silva, Imaculada Brito, Cristóvão Matos, Nilce Rosa Bentes Farias, Zilta Carvalho, Walmir Carvalho, Maristela Matos, Marina Alves, Antonieta Barros, Francisco Alfaia entre outros.

O nome XUPA OSSO foi proposta de Jorge Ary Ferreira que votado em Assembléia Geral realizada na Assembléia Recreativa Pauxis - ARP em 01 de fevereiro de 1997 (data esta sua fundação) ganhou por maior da proposta de NEGA MALUCA de Silvia Doriam Ferreira. O nome chupa Osso tem origem no apelido dado aos filhos de Óbidos. O apelido surgiu no final da década de 60 quando o empresário Sr. Isaac Hamoy exportava osso para os Estado Unidos e a maioria dos obidenses vendiam osso ao referido empresário. Esse apelido foi dado pelo município vizinho a cidade de Oriximiná que eram nossos rivais número um e também conhecidos como Espoca – Bode.

A característica do BLOCO XUPA OSSO é a camisa estilo abada colorido tendo o destaque de sua logomarca (o homem na rede chupando osso). Essa logomarca foi originada pela cultura do paraense do uso constante da rede e o osso devido ser o apelido dos Obidenses.

Em 24 de Janeiro de 2001 o BLOCO XUPA OSSO aprova seu Estatuto Social com a razão Social de ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL XUPA OSSO com registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos no dia 17 de Dezembro de 2002, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica na mesma data e recebe o CNPJ de Nº 05.361.455/0001-56 com sede provisória na Travessa Rui Barbosa, 638 – Centro.

A primeira Diretoria do XUPA OSSO foi eleita em 06/04/2001 constituída por:: Jorge Ary Almeida Ferreira (Presidente), Teodosio Guimarães Farias (Vice-Presidente), Neivaldo Alves (Tesoureiro), e Silvia Dorian Alves Ferreira (Secretária); na Suplência Marlize Costa Lopes, Janidson Silva, Andréa Carvalho: no Conselho Fiscal: Idilamar Sant’Ana de F. Aquino, Evandro Nogueira Sarrazim Junior, Ary Augusto Ferreira Filho.

A segunda Diretoria do XUPA OSSO foi eleita em 15/03/2003 constituída por: Jorge Ary Almeida Ferreira (Presidente), Teodosio Guimarães Farias (Vice-Presidente), Graci Chaves de Sousa (Tesoureira), e Marlise Costa Lopes (Secretária): Na Suplência: Evandro Nogueira Sarrrazim Júnior, Jorge Luis Ferreira, Charles Augusto Bestes, Idilamar Sant’Ana de F. Aquino.

A terceira Diretoria do XUPA OSSO foi eleita no dia 17/11/2005 constituída por: Idilamar Sant’Ana de Figueiredo Aquino (Presidenta), Reinero Bentes Giordano (Vice-Presidente), Sônia Ondina de Almeida Ferreira (Tesoureira), e Marilda Costa Lopes (Secretária), e Conselho Fiscal; Genevaldo Gomes Araújo, Cristóvão, Edilza Tavares Savino.

O BLOCO XUPA OSSO sempre procura inovar o CARNAPAUXI, foi o primeiro bloco a trazer: o abada, banho de cheiro, banho de espuma, banho de confetes, bonecos móvel, fogos de artifícios, mascarado fobó gigantes e os famosos macacões, além de oferecer aos brincantes o kite completo (abada, chapéu e shorte), entre outros.

Como responsabilidade social, O BLOCO XUPA OSSO já atendeu 500 crianças carentes com kite escolar, e dou 500 kite dominó. Em 2001 elaborou um Projeto social que tinha com objetivo ampliar o universo da criança do Município de Óbidos em seu desenvolvimento psicossocial, mas infelizmente não foi possível executar por falta de estrutura física, e parceiros interessados. Em 2003 o BLOCO XUPA OSSO elaborou e executou o projeto UM PRESÉPIO NA PRESÉPIO. O projeto, teve o apoio da Prefeitura Municipal de Óbidos, empresários e comunidade do Centro. Esse projeto foi dado continuidade pela comunidade com êxito.

O BLOCO XUPA OSSO é considerado com o bloco mais animado e que arrasta multidões trazendo para o domingo de carnaval que é o seu dia oficial, muitos turistas, e grupo isolados como: Clube dos 40, Jipeiros da Cidade de Santarém e Macapá, Grupos de Motoqueiros (da Cidade de Oriximiná) entre outros.

O Bloco Xupa Osso sai nos domingos de carnaval.

www.chupaosso.com.br

Fonte: Secretaria de Cultura

Fotos de João Canto