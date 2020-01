Carnapauxis 2020: Conheça a Música do Bloco Xupa Osso

Todo ano os Blocos do Carnapauxis criam seus temas, elaboram suas músicas para que sejam executadas durante o período do carnaval e se tornem marcas registradas dos Blocos. Para que os amantes do Carnapauxis conheçam as músicas de 2020, estaremos publicando em MP3 a medida que os Blocos forem nos disponibilizando.

Ficha técnica da Música do Bloco Xupaosso:

Composição, letra e Voz: Xande; Bateria: Vovô Batera; Percussão: Cobra Norato; Baixo: Matheus Leão; Guitarras: Davi Paes; Sax: Marcos Sarrazin; Trompete: Handel Alcântara; Trombone: Lulu Bone; Teclado: Erikson Nunes; Gravação: Assis Figueiredo - Estúdio APCE; Mixagem e Masterização: Davi Paes - 203 Estúdio

