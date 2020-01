Pré-Carnapauxis: Bloco Mirim pelas ruas de Óbidos

O tradicional Bloco Mirim Unidos do Umarizal fez a sua primeira apresentação no domingo (12) pelas ruas da cidade, no segundo fim de semana de pré-Carnapauxis em Óbidos.

Embora o bloco seja destinado às crianças, foliões de todas as idades lotaram as ruas da área central da cidade no trajeto que saiu do bairro de Lourdes até a Praça da Cultura.

Famílias inteiras se reuniram na Praça da Cultura e brincaram muito carnaval, apesar da baixa qualidade do som.

O pré-carnaval é uma realização dos blocos: Vai ou Raxa, Mirim, Serra da Escama, Xupa Osso, Unidos do Morro e Pai da Pinga, com apoio da Secretaria de Cultura de Óbidos.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



