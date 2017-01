Bloco Pai da Pinga é diversão garantida em Óbidos

O Bloco Pai da Pinga, o mais popular bloco alternativo do carnaval obidense, que tem como símbolo um Boi-Bumbá, saiu pelas novamente pelas ruas de Óbidos nesta segunda-feira, dia 10, em seu terceiro arrastão desta temporada de carnaval, onde milhares de brincantes se divertiram para valer em seu longo percurso, que saiu do Bairro de santa Terezinha, foi até o cais do porto e depois retornou ao mesmo local de onde saiu.

O Bloco iniciou sua temporada no dia 1º de janeiro, com o arrastão de início do ano e depois sempre saindo as segundas, consegue reunir centenas de brincantes que em plena segunda-feira vão para as ruas se divertir, sob o Arthur & Cia e seus personagens.

O Bloco sempre se concentra no Bar do Cachorrão, em frente da Praça do Bairro de Santa Terezinha, onde seus personagens se apresentam e depois saem pelas ruas de Óbidos, fazendo um longo percurso. Maisena e animação é que não falta nesse bloco, onde todos se divertem muito!

www.chupaosso.com.br

Fotos de Vander N Andrade e Odirlei Santos

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/771-bloco-pai-da-pinga-e-diversao-garantida-em-obidos#sigProId61e34a8a73 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/771-bloco-pai-da-pinga-e-diversao-garantida-em-obidos#sigProId44c98ac013 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.