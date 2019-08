O livro “Do filete d’água ao mar” de Juvenal Canto foi lançado em Macapá

Aconteceu nesta quinta feira, dia 08, na Academia Amapaense Maçônica de Letras (AAML), Biblioteca Pública Elcy Lacerda, em Macapá, o lançamento do livro “Do filete d’água ao mar – Viagens Memoriais e Imaginárias de um Ribeirinho Amazônico”, de autoria do acadêmico Juvenal Salgado Canto.

O evento de lançamento foi bastante concorrido com a presença de seus familiares, amigos, confrades e vários obidenses, que foram prestigiar Juvenal Canto, que nasceu no município de Juruti (PA), em 1930, e viveu por muito tempo em Óbidos, vindo a migrar para o antigo Território Federal do Amapá nos anos 40, hoje Estado do Amapá, capital Macapá, onde vive atualmente como empresário.

Durante o evento, componentes do Grupo Pilão se apresentaram, com a participação especial de Juvenal Canto. Foi uma noite muito aprazível e de grande felicidade para Juvenal Canto, que autografou seu livro para os amigos e admiradores da boa leitura.

Referente ao Livro, o escritor Fernando Canto, membro da Academia Artística e Literária de Óbidos – AALO, comenta: “Pela forma singular e aparentemente simples como trabalha a sua ficção e suas crônicas, no meu entender enceta uma trajetória em busca de uma ética própria da Amazônia, se assim podemos considerar. Alguns dos personagens são, na realidade, seus próprios Alter egos que se ressignificam em seus desejos; que traçam suas ações na inelutável confiança do Criador Incriado e na doutrina da Fraternidade, da Igualdade e da Liberdade, que envolvem os mais legítimos preceitos da Evolução e do Progresso preconizados pela nossa Sublime Ordem Maçônica”.

www.obidos.net.br – Fotos de Alacid Canto

FOTOS....



