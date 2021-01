“Temporal de Cima” é o novo livro do obidense Ademar Ayres do Amaral

O livro “Temporal de Cima”, de autoria do escritor obidense Ademar Ayres do Amaral, saiu da Editora Paka-Tatu recentemente e já está disponível para venda. É o quarto livro de Ademar e no momento não terá lançamento em virtude da pandemia.

Segundo Ademar, toda a renda com a venda do livro será doada ao Centro Integrado de Educação Especial- CIEES, em Belém do Pará. Para ajudar o CIEES, você pode comprar mais de um livro e presentear os amigos, assim você estará contribuindo com o CIEES.

Onde Comprar?

O livro “Temporal de Cima” custa R$ 40,00 e já pode ser adquirido pelo telefone (91) 98148-9788 – Whatsapp, comprovar o depósito e recebe o livro autografado, em casa. A partir do dia 5, poderá ser adquirido no site da Editora Paka-Tatu.

Ademar Amaral

Ademar Ayres do Amaral nasceu em Óbidos, em 21 de abril de 1948, na tradicional Rua do Bacuri, hoje Deputado Raimundo Chaves, n.º 10, onde funcionava a afamada Farmácia Esculápio comandada pelo seu famoso avô, o português José Cardoso Ayres. É Engenheiro Civil, Membro da Academia Artística e Literárias de Óbidos – AALO, escritor, autor de várias obras e escreveu os livros: “A Encomenda e o Deputado”; em 2009, lançou “Catalinas e Casarões”, o primeiro romance da trilogia que o autor se propôs a escrever sobre o Baixo Amazonas; vindo depois o romance “Sementes do Sol”, em 2012, agora este “Temporal de Cima”. São romances independentes, mas que se interligam e traçam um painel daquela região.

