Lançado em Óbidos o livro do Sr. Adelson Moraes: “Simplesmente... Eu”

Aconteceu neste domingo, dia 17 de julho, no Cliper de Sant´Ana, em Óbidos, o lançamento do livro Do Sr. Adelson Moraes (in memoriam), “Simplesmente Eu....”, onde reuniu seus amigos, familiares e amantes da boa leitura, os quais prestigiaram o evento e adquiriram o livro.

Seus Filhos Gláudia, Glícia e José Claudio Moraes, estiveram presentes no evento, os quais, emocionados, falaram sobre a edição do livro e também do prazer em estar eternizando a obra do Sr. Adelson Moares, como também agradeceram a participação de seus familiares, amigos e convidados no evento.

Os valores arrecadados com a venda do livro serão revertidos para a Fazenda da Esperança que trabalha com a recuperação de dependentes químicos e é mantida pela Diocese de Óbidos.

Registramos algumas imagens das pessoas que estiveram presentes no evento e adquiriram o livro como forma de ajudar a Fazenda da Esperança.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto