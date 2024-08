Escritores obidenses Jorge Ferreira e Romualdo Andrade lançam livros em Belém

A Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em Belém do Pará, está sendo o ponto de encontro de autores e leitores apaixonados pela literatura, e nesta sexta-feira, 23 de agosto, o evento foi palco para o lançamento de duas obras que celebram a rica cultura de Óbidos e da Amazônia. Os escritores obidenses Jorge Ary Ferreira e Romualdo Andrade apresentaram suas novas publicações no Estande Autores Paraenses, atraindo admiradores que tiveram a oportunidade de adquirir exemplares autografados.

"Histórias de um Tapuio Pauxi"

Jorge Ary Ferreira

Jorge Ary Ferreira lançou "Histórias de um Tapuio Pauxi", uma coletânea de contos e crônicas que refletem o cotidiano e a cultura de Óbidos e suas redondezas. O autor dedicou mais de 20 anos à criação desta obra, que homenageia sua cidade natal e a tradição literária local. Com personagens cativantes e narrativas bem-humoradas, o livro é um convite para mergulhar na riqueza cultural do Pará, através das lentes de um autêntico caboclo.

Terra Anfíbia e outros contos

Romualdo Andrade

Romualdo Andrade, por sua vez, apresentou "Terra Anfíbia e outros contos", uma coletânea de contos que explora as complexidades humanas em meio às paisagens da Floresta Amazônica. Com um olhar atento às mazelas da existência e um enfoque especial na morte, Andrade constrói um ambiente que, embora sombrio, é permeado por beleza e poesia. As dezesseis histórias do livro trazem uma sensibilidade única, evocando tanto a desesperança quanto a fé, sempre com uma resignação altiva que marca profundamente o leitor.

Esta não foi a primeira vez que as obras foram apresentadas ao público. Ambos os autores já haviam realizado lançamentos em Óbidos, em julho, reforçando a conexão com suas raízes e com os leitores da terra natal. A Feira do Livro em Belém, que se estende até o dia 25 de agosto, oferece uma plataforma maior para que suas vozes sejam ouvidas e suas histórias, compartilhadas com um público ainda mais amplo.

Os livros "Histórias de um Tapuio Pauxi" e "Terra Anfíbia e outros contos" estão disponíveis para venda, sendo que o primeiro pode ser adquirido diretamente com Jorge Ferreira e o segundo, pode ser adquirido pela loja da Amazon, uma oportunidade para conhecer mais a fundo o talento literário que brota das margens do Rio Amazonas.

