“Graças Sant'Ana” vence o Festival Musical de Sant´Ana 2017

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 21, em Óbidos, no palco do Cliper de Sant´Ana, a grande final o Festival Musical de Sant´Ana 2017 – FEMUSA, sendo que o a música “Graças Sant'Ana” de Edinaldo Viana e Zeca Lira, interpretada por Dinho Viana, foi a grande campeã do Festival.

Nesta noite da final do FEMUSA, com o Cliper de Sat´Ana lotado, apresentaram-se ao público seis canções classificadas nas duas eliminatórias que aconteceram na segunda e terça-feira desta semana, para um jurado formado por quatro pessoas, que apontou a seguinte classificação das músicas premiadas.

1º Lugar: Campeã do Femusa – Graças Sant'Ana: (Edinaldo Viana e Zeca Lira) – Intérprete: Dinho Viana - 150,9 pontos;

2º Lugar: Senhora da Evangelização (Noelson Ribeiro) – Interprete Marilu Seixas – 148,5 pontos;

3º Lugar: Oração à Sant´Ana (Nilton Moda) - 148,3 pontos

Após a divulgação dos resultados, os ganhadores do Femusa receberam a premiação em dinheiro dos organizadores do Festival.

As outras músicas que se apresentaram na final do Femusa foram as seguintes;

4º Lugar: Santa Padroeira (Raimundo Gòes) – Intérprete: Marcos Cley – 148,0 pontos

5º Lugar: Luz Divina (Noelson Ribeiro) - Intérprete: Marilú Seixa – 145,5pontos

6º Lugar: Sant´Ana Preserva Nossa Terra (Francisco Chagas) – Intérprete Neto Moreno - 143,0 pontos

www.obidos.net.br

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/cultura/musica/1229-gracas-sant-ana-vence-festival-musical-de-sant-ana-2017#sigProId34129315a7 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.