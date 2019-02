O obidense Marcos Sarrazin participa do Clip de Dona Onete - Festa do Tubarão

O Novo Clipe de Dona Onete, da Música “Festa de Tubarão”, foi lançado e pode ser assistido pelo youtube. A música fará parte de seu novo álbum que será lançado no carnaval de 2019, e que terá o nome de Rebujo.

Palavra “Rebujo”, segundo Mário Ferreira, designa o movimento que traz à tona o que estava no fundo de um rio, rebujo adquire duplo sentido em Festa do tubarão, single e clipe que a cantora e compositora paraense lançou nesta quinta-feira, dia 14 de fevereiro, anunciando oficialmente a chegada do álbum Rebujo ao mercado fonográfico, em maio.

A boa notícia é que no Clipe, um dos músicos participantes é o jovem obidense Marcos Sarrazin, saxofonista, que iniciou sua vida musical em Óbidos, na Escola de Música Manoel Rodrigues e hoje está colhendo os frutos de sua aptidão pela música.

Conversamos com Marcos Sarrazin que nos informou que começou seus estudos de música aos 11 anos com a Professora Idaliana Marinho e aos 14 anos de idade Concluiu o curso do projeto de extensão da Fundação Carlos Gomes intitulado: "Capacitação de monitores para educação musical" e atuou como monitor na educação musical de crianças e adolescentes da primeira turma de musicalização da "Escola de Música Manoel Rodrigues", em Óbidos – PA.

Em Janeiro de 2016 ingressou na banda da Associação Grupo de Cultura Regional IAÇÁ como saxofonista e flautista, onde participou da gravação do CD "Roda de cores" lançado em outubro de 2017, contemplado no edital Pauta Livre da FCP em Belém.

No mesmo ano foi convidado para fazer parte da banda “Feira Equatorial” como tecladista, banda que é a revelação do cenário Pop da música paraense, lançou seu primeiro EP chamado “Paná”, recentemente está finalizando o processo de gravação do álbum chamado “Caminho da Anta” que será lançado em 2019.

No início de 2018 foi convidado para a gravação do primeiro EP da banda Velhos Cabanos, banda de rock experimental de Icoaraci, com lançamento também para este ano.

É Integrante do Conjunto Caruana, que no ano de 2018 participou da Mostra Protótipo como grupo selecionado e, também, recentemente lançou seu primeiro EP chamado “Chave do Interior”, no Teatro Margarida Schivasappa.

Em agosto de 2018 foi convidado para fazer parte da banda da Dona Onete como Saxofonista, flautista e tecladista, onde gravou o álbum "Rebujo" que será lançado no carnaval de 2019.

Ingressou recentemente no curso técnico de Arranjo e Composição da Escola de Música da UFPA - EMUFPA.

Álbum Rebujo

Segundo, Mário Ferreira em sua coluna no G1, além de “Festa do Tubarão”, cujo clipe foi filmado sob direção de Lírio Ferreira e Natara Ney em locações paraenses como a Ilha do Combu e o mercado Ver-o-peso, com a participação do grupo Boi de Máscaras Faceiro, o repertório do álbum Rebujo inclui músicas como “Ação e reação”, “Carimbó arrepiado” e “Contraproposta”, bolero composto por Onete em resposta a outro bolero autoral, Proposta indecente, gravado pela cantora no álbum anterior Banzeiro.

Veja o Clip...

