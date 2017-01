José Maria Bezerra realiza show de lançamento de seu CD, em Óbidos

O Professor de Música, arranjador, compositor e cantor José Maria Bezerra, realizou em Óbidos, na Casa da Cultura, um show de lançamento de seu CD intitulado “Tempo Diverso”, que além dos músicos de sua banda, contou com a participação de Ádria Góes, Wander de Andrade, Joelson, Samuel e seus alunos.

O Auditório da Casa da Cultura recebeu um bom público para ouvir José Maria Bezerra, que é natural de Monte Alegre, professor da Universidade Federal do Pará e que em seu repertório reúne músicas instrumentais em vários ritmos.

José Maria informou que é professor de algumas disciplinas do Parfor em Óbidos e com ajuda de algumas pessoas e entidades, conseguiu realizar a festa de lançamento do CD em Óbidos. “Eu estou super feliz de estar aqui, mostrando a arte e compartilhando também com artista aqui da região”, comento José Maria.

Segundo José Maria, o CD “Tempo Diverso” conta uma história dentro de um tempo cronológico, desde quando saiu de sua cidade natal, Monte Alegre, e foi residir em Belém. Retornando a sua cidade, encontrou alguns amigos de infância e fez uma música. A partir daí, começou a pensar num projeto maior, que é se transformou nesse CD.

A maioria das 11 músicas que compõe o CD são de sua autoria, sendo que quatro tem como parceiros: Tony Soares, Carlos Gutierres, Jamil e Manoel Matos.

Fotos de Odirlei Santos

