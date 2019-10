ÓBIDOS 322 ANOS: “CREPÚSCULO PAUXIS”, poesia de Cláudio Jorge Castro

Estamos publicando a poesia “CREPÚSCULO PAUXIS”, de Cláudio Jorge Castro, em homenagem aos 322 anos de Óbidos, que acontece neste 2 de outubro de 2019.

CREPÚSCULO PAUXIS

É chegado o crepúsculo e lentamente

A lua no céu, tímida aparece

A cigarra no campo entoa seu canto

A tarde agoniza e logo escurece

As aves em bando a sumir no horizonte

É paz, é sossego ao final do dia

O sino conclama os fiéis à capela

É chegado o momento da ave-maria

É chegado o crepúsculo. A tarde ensolarada

Cede lugar a uma fina garoa

No meio do rio, lutando com as vagas

O pescador chega, com sua canoa

Na floresta tudo é silencio

As águas tranquilas no seio marinho

A paz é tão grande nesse momento

Em que as aves regressam ao ninho

É chegado o crepúsculo. Do alto da serra

A guariba entoa seu canto de dor

a juruti, soluçando se distancia

Sob a auréola do sol a se pôr

É chegado do crepúsculo. Ouve-se ao longe

O último canto do bem-te-vi

Na praça, numa árvore desfolhada

As andorinhas se acariciam para dormir.

