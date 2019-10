ÓBIDOS 322 ANOS: Poesia  “ÓBIDOS DA HISTÓRIA” de Hélcio Amaral

Estamos publicando a poesia “ÓBIDOS DA HISTÓRIA”, de Hélcio Amaral, em homenagem aos 322 anos de Óbidos, que acontece neste 2 de outubro de 2019.

ÓBIDOS DA HISTÓRIA

Do terreiro dos Pauxi

O guerreiro Pedro Teixeira

Contemplou o grande rio

De beleza singular

Pra dizer ao soberano

Como era o lugar.

Do grande rei da esfera

Recebeu informação

De fazer fortaleza

Pra Ihe dar proteção.

Regularam a navegação

Contendo os Andinos

Que sem norma navegavam

Sem respeito a nação.

Acuña escreveu

E Furtado confirmou.

"A angustura é importante

Agora e muito antes,

Pra riqueza do Brasil."

Reuniram todos os nativos

Mas não deu uns trezentos

Exigidos no acordo

Para vila elevar.

Emprestou lá do Trombetas

As famílias que faltavam

Ergueu o pelourinho

Escolheu o presidente

E seguiu seu caminho.

As drogas passavam sempre

Do sertão pro ultramar

Não passou muito mais droga

Por ser difícil navegar.

A manteiga, a mixira,

Urucu, baunilha, anil,

Cacau, puxuri, canela

Era a droga a demandar.

Consulados e alfândegas

Instalados a funcionar

Pra mandar sem embaraço

A droga à Portugal.

O Brasil independente

Já em Óbidos muita gente.

Não aceita com harmonia

O início da monarquia.

Os cabanos revoltados

Tiveram na sentinela

A porta da cancela

Que a todo reprimiu.

O cacau criou a riqueza

Que veio da natureza

Cultivado com ardor

Assumiu o ciclo de valor.

A borracha tão importante

Na história da Fivela

Quando a máquina veio

No lugar da vela.

A juta da Índia distante

Veio logo nos salvar

Foi o novo ciclo bom

Das plagas do Rio-Mar.

O ouro não ajudou

Nem por terra

Nem por mar

Registro na história

Aqui não há.

De todas suas riquezas

Nenhuma a se igualar

Do nome de seus filhos

A dar fama lugar.

FONTE: Livro de Hélcio Amaral – DO CUTAMBÉM AO XIRIRI: Histórias curiosas e versos mal criados (2019)

