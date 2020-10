FELIZ CÍRIO DE NAZARÉ 2020:  No coração de cada irmão

O Círio de NS Nazaré, em Belém do Pará, acontece todo ano no segundo domingo de outubro e reúne milhares de pessoas durante as romarias pelas ruas da capital paraense. Este ano, diferente dos anos anteriores, por conta da pandemia, as romarias não acontecerão de forma presencial, serão de forma virtual.

A poesia seguinte “O CÍRIO DE CADA UM” é de Geraldo Magela, desejando um Feliz Círio 2020, para todos os devotos da padroeira dos paraenses, que acontecerá neste domingo, dia 11, de forma virtual.

O CÍRIO DE CADA UM

O mês de outubro chegou, enfim...

Trazendo alegria ao nosso coração

Algo diferente acontece em mim

Sinto paz, fé e muita devoção.

A expectativa desse acontecimento

É algo que contagia toda a população

Torna-se o assunto do momento

Motivo para lágrimas e muita emoção.

Dedicadas a Mãe do Menino Jesus

Que já percebeu toda a aflição

De cada devoto em busca de sua luz

Para iluminar a vida de cada irmão.

É muito triste e desalentador

Imaginar a festa sem a trasladação

Vamos em casa, rezar com fervor

Para suportarmos essa provação.

É válido todo esforço e sacrifício

Para cultuarmos a Virgem de Nazaré

Mesmo sem haver fogos de artifício

Nada abala o amor e a nossa fé.

A história da Cabanagem está aí

Para mostrar a força do nosso povo

O paraense acredita no porvir

E por Maria começa tudo de novo.

O Círio de Nazaré está em compasso de espera

E voltará com a sua força total

Pois amanhã nosso sofrimento já era...

Nós festejaremos também o Natal.

